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Служба госохраны Армении будет выведена из СНБ и станет подотчетна премьеру

Служба госохраны Армении будет выведена из СНБ и станет подотчетна премьеру Полк государственной охраны Армении выводится из Службы национальной безопасности и становится действующим при премьер-министре органом.
В регионе
24 ноября 2022 г. 12:02
Служба госохраны Армении будет выведена из СНБ и станет подотчетна премьеру

Полк государственной охраны Армении выводится из Службы национальной безопасности и становится действующим при премьер-министре органом.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, этот вопрос был обсужден на заседании правительства страны.

По словам секретаря Совбеза Армена Григоряна, если ранее госохрана полагалась экс-президентам пожизненно, то со вступлением в силу соответствующих изменений она будет предоставляться в течение 7 лет после истечения полномочий. Также охрана будет полагаться бывшим премьер-министрам в течение 10 лет.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что возможности службы нужно постоянно наращивать. Среди приоритетов он назвал контрразведку.

"К сожалению, случаи госизмены встречаются и ими надо заниматься", - подчеркнул Пашинян, отметив, что надо сконцентрироваться на борьбе с терроризмом и защите конституционного строя.

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Версия на английском языке Armenia’s State Security Service to become accountable to PM

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