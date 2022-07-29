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Служба безопасности Украины: Вагнеровцы взорвали пленных азовцев

Служба безопасности Украины: Вагнеровцы взорвали пленных азовцев «Убийство украинских защитников в Оленевке - умышленный теракт».
В регионе
29 июля 2022 г. 22:49
Служба безопасности Украины: Вагнеровцы взорвали пленных азовцев

"Убийство украинских защитников в Еленевке - умышленный теракт".

Как передает Report, Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны, Вооруженные Силы Украины и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека выступили с совместным заявлением относительно массового убийства украинских военнопленных в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области.

"В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии №210 пгт. Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные. По данным россиян, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Ни один работник колонии, боевик "ДНР" или российский военный, осуществлявший охрану помещения, согласно комментариям российской стороны в результате взрыва не пострадал. После взрыва Россия обвинила Украину в обстреле исправительной колонии с использованием американского оружия и убийстве украинских военных.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины он осуществлен руками наемников из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личной команде номинального владельца указанной частной военной компании – Евгения Пригожина. Организация и совершение теракта не были согласованы с руководством министерства обороны РФ.

Главная цель теракта – утаивание фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных. Известно, что 1 августа на "объект" должна была прибыть комиссия из Москвы для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленных.

Взрывчатку разместили прямо в колонии – анализ кадров с места взрыва говорит о том, что она находилась внутри помещения. СБУ обнародовал перехват телефонного разговора, где оккупанты рассказывают о подготовке к взрыву, - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna kəşfiyyatı: “Həbsxananı “vaqnerçi”lər partladıb”

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