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Служба безопасности Украины проводит обыски у и.о. мэра Чернигова

Служба безопасности Украины проводит обыски у и.о. мэра Чернигова Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками домой к исполняющему обязанности мэра города Чернигова Александру Ломако.
В регионе
5 сентября 2023 г. 09:31
Служба безопасности Украины проводит обыски у и.о. мэра Чернигова

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками домой к исполняющему обязанности мэра города Чернигова Александру Ломако.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ломако.

По его словам, в связи с обысками ему пришлось отменить совещание по вопросам жизнедеятельности города.

"У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, ко мне пришла группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру", - написал он, добавив, что Шевченковский суд Киева выдал соответствующий ордер на обыск.

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