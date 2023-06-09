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Служба безопасности Украины: Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа ВС РФ

Служба безопасности Украины: Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа ВС РФ Служба безопасности Украины (СБУ) перехватила телефонный разговор российских военнослужащих, которая подтверждает, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа ВС РФ.
В регионе
9 июня 2023 г. 12:31
Служба безопасности Украины: Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа ВС РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) перехватила телефонный разговор российских военнослужащих, которая подтверждает, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа ВС РФ.

Как передает Report, об этом сообщает УНИАН.

Сообщается, что в нем российский военнослужащий рассказывает собеседнику о том, что тем самым РФ хотела напугать и шантажировать Украину подрывом дамбы, однако ситуация вышла из-под контроля.

Он также напоминает, что с Каховского водохранилища забиралась вода для охлаждения реактора Запорожской АЭС. На что его собеседник радуется, что украинцы якобы сами взорвали ГЭС.

"Так это не они, это наши сделали... Там наша диверсионная группа. Они хотели этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", - рассказывает российский военный.

Отметим, что в Украине открыто уголовное производство по факту военного преступления РФ. Расследование начато по двум статьям Уголовного кодекса - ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 441 (экоцид).

В свою очередь, российская сторона обвиняет в подрыве плотины на ГЭС украинскую сторону.

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