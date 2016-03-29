СГБ: В Сирии и Ираке воюют 50 граждан Грузии на стороне террористов

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ На сегодняшний день, в Сирии и Ираке с террористической целью находятся до 50-ти граждан Грузии.

Как передает Report со ссылкой на Грузия-Online, это отмечается в отчете о деятельности Службы государственной безопасности Грузии (СГБ), представленном на рассмотрение парламенту.

Как поясняют в СГБ, ведомство владеет информацией о данных лицах, и в случае их возвращения в Грузию осуществит предусмотренные законом мероприятия.

"В целом, в контртеррористическом направлении, при сотрудничестве с МВД, на пограничный контроль были взяты 1286 лиц, а 1014-м был запрещен въезд в Грузию. На основании оперативной информации, пресечены 40 фактов попыток граждан Грузии отправиться в зону конфликта", - сообщает Служба государственной безопасности.