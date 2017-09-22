Служащий минобороны Армении насмерть сбил подростка на сельской дороге

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Служащий минобороны Армении, находясь за рулем, насмерть сбил подростка

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, автомобиль марки "ВАЗ-2121", за рулем которого находился 26-летний житель Еревана Давид Цатурян, в селе Верин Кармирахбюр Тавушской области Армении совершил наезд на 13-летнего жителя села Давида Дарбиняна.

Пострадавший с травмами был доставлен в медцентр, где скончался, не приходя в сознание.

На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции и следователи.

Сообщается, что водитель Д. Цатурян служит в минобороны, а погибший подросток учился в 8-м классе сельской школы.