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    Служащий минобороны Армении насмерть сбил подростка на сельской дороге

    На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции и следователи

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Служащий минобороны Армении, находясь за рулем, насмерть сбил подростка

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, автомобиль марки "ВАЗ-2121", за рулем которого находился 26-летний житель Еревана Давид Цатурян, в селе Верин Кармирахбюр Тавушской области Армении совершил наезд на 13-летнего жителя села Давида Дарбиняна.

    Пострадавший с травмами был доставлен в медцентр, где скончался, не приходя в сознание.

    На место происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции и следователи.

    Сообщается, что водитель Д. Цатурян служит в минобороны, а погибший подросток учился в 8-м классе сельской школы.

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