Слушания по делу Саакашвили перенесены на 20 января

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Предварительные слушания по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которое связано с разгоном акции грузинской оппозиции 7 ноября 2007 года в центре Тбилиси, перенесены на 20 января.

"Слушания перенесены на 20 января, 19 ноября слушаний не будет", — заявил адвокат Саакашвили Отар Кахидзе агентству "Новости-Грузия".

Возбужденное против Саакашвили уголовное дело касается как разгона акции 7 ноября, так и последовавшего затем разгрома телекомпании "Имеди" и обвинений в завладении имуществом ныне покойного миллиардера, учредителя телекомпании Бадри Патаркацишвили. Предварительные слушания по делу ранее были назначены в Тбилисском городском суде на 22 сентября.

Саакашвили покинул Грузию в дни вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года, и с тех пор не возвращался на родину, при этом отказываясь отвечать на вопросы прокуратуры и сотрудничать со следствием, напоминает Report.

Главная прокуратура Грузии ранее предъявила Саакашвили обвинения по трем уголовным делам — в растрате государственных средств на личные нужды, речь идет об около 5 миллионах долларов, также он привлечен к ответственности по обвинениям в превышении служебных полномочий по делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года и об избиении в то время депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили.