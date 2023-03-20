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Слуцкий: вступление Польши в конфликт в Украине станет началом мировой войны

Слуцкий: вступление Польши в конфликт в Украине станет началом мировой войны Участие Польши в украинском конфликте будет означать развязывание НАТО третьей мировой войны.
В регионе
20 марта 2023 г. 01:34
Слуцкий: вступление Польши в конфликт в Украине станет началом мировой войны

Участие Польши в украинском конфликте будет означать развязывание НАТО третьей мировой войны.

Как передает Report, такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале, комментируя заявление посла Польши во Франции.

"Прямое участие Польши в украинском конфликте, неважно - при поражении Киева или до его капитуляции - будет означать развязывание НАТО третьей мировой войны. Истина, которую не могут не понимать в столицах стран - членов альянса", - написал политик.

Слуцкий также отметил, что подобный вариант развития событий не привлекает страны альянса, поскольку посольство Польши опровергло эти заявления.

"И вряд ли их привлекает такая перспектива, судя, по крайней мере, по официальным заявлениям. Неудивительно, что посольство Польши поспешило опровергнуть слова главы дипмиссии", - заключил он.

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