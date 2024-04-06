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Слуцкий считает, что Пашинян ведет Армению по пути Украины

Слуцкий считает, что Пашинян ведет Армению по пути Украины Премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет страну по украинскому пути.
В регионе
6 апреля 2024 г. 21:04
Слуцкий считает, что Пашинян ведет Армению по пути Украины

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет страну по украинскому пути.

Как передает Report, такое мнение высказал глава комитета Госдумы РФ по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Пашинян ведет Ереван по украинскому пути. И это становится все более очевидным по мере развития формата Армения - США - ЕС", - написал Слуцкий в Telegram-канале.

По его словам, на фоне "провалов Киева в прокси-войне коллективного Запада", Вашингтон и Брюссель ищут новые антироссийские "полигоны".

"И по всей видимости, взгляды западников все чаще стали падать сначала на Молдову, а затем на Армению. Осознают ли нынешние власти в Ереване, что обещанная "поддержка и помощь" евроатлантических "ястребов" - ничто иное, как попытки реанимировать "план" по ослаблению России. Теперь - за счет национальных интересов народа Армении и с перспективой дестабилизации на Южном Кавказе", - подчеркнул Слуцкий.

Он добавил, что такая "помощь" оборачивается "утратой суверенитета, гражданскими войнами и жертвами среди мирного населения, экономическими кризисами и гуманитарными катастрофами".

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Версия на азербайджанском языке Slutski: Paşinyan Ermənistanı Ukrayna yolu ilə aparır

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