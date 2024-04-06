Слуцкий считает, что Пашинян ведет Армению по пути Украины

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет страну по украинскому пути.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет страну по украинскому пути.

Как передает Report , такое мнение высказал глава комитета Госдумы РФ по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Пашинян ведет Ереван по украинскому пути. И это становится все более очевидным по мере развития формата Армения - США - ЕС", - написал Слуцкий в Telegram-канале.

По его словам, на фоне "провалов Киева в прокси-войне коллективного Запада", Вашингтон и Брюссель ищут новые антироссийские "полигоны".

"И по всей видимости, взгляды западников все чаще стали падать сначала на Молдову, а затем на Армению. Осознают ли нынешние власти в Ереване, что обещанная "поддержка и помощь" евроатлантических "ястребов" - ничто иное, как попытки реанимировать "план" по ослаблению России. Теперь - за счет национальных интересов народа Армении и с перспективой дестабилизации на Южном Кавказе", - подчеркнул Слуцкий.

Он добавил, что такая "помощь" оборачивается "утратой суверенитета, гражданскими войнами и жертвами среди мирного населения, экономическими кризисами и гуманитарными катастрофами".