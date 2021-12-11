О нас
Report Georgia
Аудио новости

Слуцкий: Карабах станет одной из наиболее процветающих территорий за пределами всего постсоветского пространства

Слуцкий: Карабах станет одной из наиболее процветающих территорий за пределами всего постсоветского пространства "Я хочу призвать всех помнить великого Гейдара Алиевича, который слышит нас и гордится успехами своего сына, народа и страны".
В регионе
11 декабря 2021 г. 07:48
Слуцкий: Карабах станет одной из наиболее процветающих территорий за пределами всего постсоветского пространства
Леонид Слуцкий

"Я хочу призвать всех помнить великого Гейдара Алиевича, который слышит нас и гордится успехами своего сына, народа и страны".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Депутат отметил, что благодаря политике Ильхама Алиева Азербайджан сегодня имеет процветающую экономику: "Он не стал оставлять детям и внукам, кровоточащую проблему Карабаха, который станет одной из наиболее процветающих территорий за пределами всего постсоветского пространства в сфере науки и технологий. Сейчас стоят гораздо более простые и срочные вопросы, которые стали успешно разрешатся".

По словам Слуцкого, Азербайджан ещё раз продемонстрировал мировому сообществу, что он способен решать самые тяжёлые и нестандартные задачи: "После Гейдара Алиевича Азербайджан реализовал массу знаковых проектов: Европейские олимпийские игры, Бакинский гуманитарный форум и многое другое. Процветает научные и высшие учебные заведения, а также медицина и культура. Пройдут столетия, но те, кто будет возглавлять Азербайджан, будут гордиться, что Азербайджан их Родина".

"Сегодня Россию и Азербайджан связывают тесные узы сотрудничества по многим направлениям. Нет более надежного партнера, чем Азербайджан для России. И не только на постсоветском пространстве. Я горд и счастлив, что являюсь другом президента Азербайджана. Мы вместе решили много очень интересных задач, в том числе и на площадке совета Европы, когда Ильхам Гейдарович возглавлял делегацию Милли Меджлиса, доказали многим людям, что, то искажение фактов относительно Азербайджана и России не имеют ничего общего с отчаянными мыслями народа и реалиями, которые происходят в этой стране", - подчеркнул депутат.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Slutsky: Karabakh will become one of the most prosperous territories outside post-Soviet space
Версия на азербайджанском языке Leonid Slutski: "Qarabağ postsovet məkanından kənarda çiçəklənən ərazilərdən biri olacaq"

Самое читаемое

Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
Муса Гулиев: В следующем году ожидается рост пенсий и зарплат
6 декабря 2021 г. 12:45
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
МИД: Встреча министров Байрамова и Мирзояна не состоялась из-за провокации Армении
4 декабря 2021 г. 13:49
Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
Лига Конференций: Завершился матч «Базель» - «Карабах»
10 декабря 2021 г. 01:49
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
Чавушоглу: Ряд государств НАТО заинтересован в приобретении БПЛА Турции
4 декабря 2021 г. 19:48
В Баку задержаны члены банды грабителей-шантажистов
ФотоВ Баку задержаны члены банды грабителей-шантажистов
6 декабря 2021 г. 17:10
Останки еще одного армянского военнослужащего найдены в Карабахе
Останки еще одного армянского военнослужащего найдены в Карабахе
4 декабря 2021 г. 23:20
 Стало известно состояние футболиста Барселоны, который потерял сознание в матче Ла Лиги
 Стало известно состояние футболиста "Барселоны", который потерял сознание в матче Ла Лиги
5 декабря 2021 г. 09:14
Испанец травмировался и намеренно снял футболку для получения дисквалификации
ВидеоИспанец травмировался и намеренно снял футболку для получения дисквалификации
6 декабря 2021 г. 22:41
«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату
Фото«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату
7 декабря 2021 г. 04:28
Президент «Сампдории» оставил свой пост после ареста
Президент «Сампдории» оставил свой пост после ареста
6 декабря 2021 г. 23:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi