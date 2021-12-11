Слуцкий: Карабах станет одной из наиболее процветающих территорий за пределами всего постсоветского пространства

"Я хочу призвать всех помнить великого Гейдара Алиевича, который слышит нас и гордится успехами своего сына, народа и страны".

"Я хочу призвать всех помнить великого Гейдара Алиевича, который слышит нас и гордится успехами своего сына, народа и страны".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Депутат отметил, что благодаря политике Ильхама Алиева Азербайджан сегодня имеет процветающую экономику: "Он не стал оставлять детям и внукам, кровоточащую проблему Карабаха, который станет одной из наиболее процветающих территорий за пределами всего постсоветского пространства в сфере науки и технологий. Сейчас стоят гораздо более простые и срочные вопросы, которые стали успешно разрешатся".

По словам Слуцкого, Азербайджан ещё раз продемонстрировал мировому сообществу, что он способен решать самые тяжёлые и нестандартные задачи: "После Гейдара Алиевича Азербайджан реализовал массу знаковых проектов: Европейские олимпийские игры, Бакинский гуманитарный форум и многое другое. Процветает научные и высшие учебные заведения, а также медицина и культура. Пройдут столетия, но те, кто будет возглавлять Азербайджан, будут гордиться, что Азербайджан их Родина".

"Сегодня Россию и Азербайджан связывают тесные узы сотрудничества по многим направлениям. Нет более надежного партнера, чем Азербайджан для России. И не только на постсоветском пространстве. Я горд и счастлив, что являюсь другом президента Азербайджана. Мы вместе решили много очень интересных задач, в том числе и на площадке совета Европы, когда Ильхам Гейдарович возглавлял делегацию Милли Меджлиса, доказали многим людям, что, то искажение фактов относительно Азербайджана и России не имеют ничего общего с отчаянными мыслями народа и реалиями, которые происходят в этой стране", - подчеркнул депутат.