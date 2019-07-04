Случаи взяточничества в госучреждениях Грузии увеличились более чем на 50%

В январе-мае этого года в государственных учреждениях Грузии было зарегистрировано 36 случаев взяточничества.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в сообщении МВД страны.

В годовом сравнении было зафиксировано увеличение случаев взяточничества на 56,52%. В январе-мае прошлого года в государственных органах зафиксировано 23 факта взяточничества.

За отчетный период 127 чиновников превысили должностные полномочия, 38 человек злоупотребили своими служебными полномочиями. Зафиксировано 28 фактов халатности, как вида должностного преступления, 14 случаев должностного подлога.