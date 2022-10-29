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Словения уже передала Украине почти 30 танков

Словения уже передала Украине почти 30 танков Словения выполнила свою часть соглашения с Германией. В Украину прибыла партия 28 танков М-55С, которые передадут по необходимости ВСУ.
В регионе
29 октября 2022 г. 16:59
Словения уже передала Украине почти 30 танков

Словения выполнила свою часть соглашения с Германией. В Украину прибыла партия 28 танков М-55С, которые передадут по необходимости ВСУ.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил 24ur.

До этого Словения отправила в Украину 35 бронетранспортеров-амфибий BVP M80A. В Минобороны Словении подтвердили, что танки успешно переданы Украине.

"Это 28 танков М-55С, которые мы обещали в обмен на 35 тяжелых автопогрузчиков 8х8 и пять тяжелых водяных цистерн 8х8 для формирования средней батальонной группы", - говорится в сообщении.

Германия должна предоставить Словении 40 транспортных машин, которые также будут служить для защиты и спасения. Соглашение о замене премьер-министр Роберт Голоб и канцлер ФРГ Олаф Шольц заключили в сентябре.

Танки М-55С - это боевые гусеничные машины с динамической защитой и мощным вооружением, предназначенные для уничтожения живой силы, бронетехники и других боевых машин противника

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Версия на английском языке Slovenia transfers almost 30 tanks to Ukraine

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