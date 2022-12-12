Словакия выразила готовность передать Украине истребители МиГ-29

Братислава готова передать нашим воинам истребители МиГ-29. Уже в ближайшее время в Словакию приедет украинская делегация по решения этого вопроса.

Братислава готова передать нашим воинам истребители МиГ-29. Уже в ближайшее время в Словакию приедет украинская делегация по решения этого вопроса.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, вопрос передачи истребителей подробно обсуждался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Министр обороны объяснил президенту, как мы можем это сделать. И я думаю, что в ближайшие недели в Словакию приедет украинская делегация, и мы вместе с нашими американскими друзьями будем работать над тем, чтобы это стало реальностью", - заявил министр.

По его словам, Словакия 7 декабря также утвердила вопрос поставок несколько тысяч ракет для вышеупомянутых истребителей. В то же время, глава МИД не стал раскрывать все подробности, но выразил уверенность в том, что в скором времени самолеты будут поставлены в Украину.