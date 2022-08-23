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Словакия передаст Украине 30 БМП

Словакия передаст Украине 30 БМП Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты.
В регионе
23 августа 2022 г. 19:46
Словакия передаст Украине 30 БМП

Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова.

"Наша страна вместе с партнерами в ЕС, НАТО не остановится, мы будем продолжать предоставлять Украине политическую и гуманитарную помощь, а также экономическую и военную поддержку, в частности, передаем 30 боевых машин пехоты, о чем мы объявили сегодня", - сказала она на втором саммите "Крымской платформы".

Президент Эстонии Алар Карис, в свою очередь, отметил необходимость активизации военной помощи Украине.

"Мы должны усилить санкции. Мы предлагаем ввести более жесткие санкции, поскольку РФ прекратит войну, когда почувствует последствия своей деятельности", - подчеркнул эстонский президент.

Он также отметил, что для достижения мира в Европе надо обеспечить справедливое правосудие и высказался за создание специального международного суда.

"Все, кто имеет отношение к преступлениям в Украине, должны ответить", - добавил он.

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