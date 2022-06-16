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Словакия передала Украине вертолеты и боеприпасы для "Градов"

Словакия передала Украине вертолеты и боеприпасы для "Градов" Словакия направила Украине новый пакет оборонной помощи. Украинские военные получили пять вертолетов и боеприпасы для РСЗО "Град".
В регионе
16 июня 2022 г. 14:19
Словакия передала Украине вертолеты и боеприпасы для Градов

Словакия направила Украине новый пакет оборонной помощи. Украинские военные получили пять вертолетов и боеприпасы для РСЗО "Град".

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Словакии Ярослава Надя в Twitter.

По словам министра, Украина получила от Словакии четыре военных вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2. Техника уже находятся на вооружении украинских защитников.

Кроме того, Словакия направила тысячи боеприпасов 122-мм калибра для реактивной системы залпового огня "Град".

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