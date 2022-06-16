Словакия передала Украине вертолеты и боеприпасы для "Градов"

Словакия направила Украине новый пакет оборонной помощи. Украинские военные получили пять вертолетов и боеприпасы для РСЗО "Град".
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Словакии Ярослава Надя в Twitter.
По словам министра, Украина получила от Словакии четыре военных вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2. Техника уже находятся на вооружении украинских защитников.
Кроме того, Словакия направила тысячи боеприпасов 122-мм калибра для реактивной системы залпового огня "Град".