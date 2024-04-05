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Словацкий политолог: Угрозы со стороны России стоит принимать всерьез

Словацкий политолог: Угрозы со стороны России стоит принимать всерьез Словацкий политолог Йозеф Грабина считает Россию способной реализовать все угрозы.
В регионе
5 апреля 2024 г. 15:58
Словацкий политолог: Угрозы со стороны России стоит принимать всерьез

Словацкий политолог Йозеф Грабина считает Россию способной реализовать все угрозы.

Об этом он заявил в комментарии восточноевропейскому бюро Report.

По его словам, Россия становится сильнее и опытнее, применяет современные технологии, укрепляет свою армию, что видно на примере войны с Украиной.

"Не воспринимать угрозы со стороны России всерьез, высмеивать их - не очень разумная стратегия. Похоже, Кремль решил логистические проблемы, набрался опыта и пытается привлечь в свою армию больше людей. Все это показывает, что Россия готовится к долгосрочному конфликту", - отметил политолог.

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Версия на английском языке Slovak political scientist: Taking threats from Russia lightly isn’t smart strategy
Версия на азербайджанском языке Slovakiyalı politoloq: Rusiyadan gələn təhdidləri ciddiyə almamaq düzgün deyil

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