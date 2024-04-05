Словацкий политолог: Угрозы со стороны России стоит принимать всерьез

Словацкий политолог Йозеф Грабина считает Россию способной реализовать все угрозы.
Об этом он заявил в комментарии восточноевропейскому бюро Report.
По его словам, Россия становится сильнее и опытнее, применяет современные технологии, укрепляет свою армию, что видно на примере войны с Украиной.
"Не воспринимать угрозы со стороны России всерьез, высмеивать их - не очень разумная стратегия. Похоже, Кремль решил логистические проблемы, набрался опыта и пытается привлечь в свою армию больше людей. Все это показывает, что Россия готовится к долгосрочному конфликту", - отметил политолог.