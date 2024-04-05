Словацкий политолог: Угрозы со стороны России стоит принимать всерьез

Словацкий политолог Йозеф Грабина считает Россию способной реализовать все угрозы.

Словацкий политолог Йозеф Грабина считает Россию способной реализовать все угрозы.

Об этом он заявил в комментарии восточноевропейскому бюро Report.

По его словам, Россия становится сильнее и опытнее, применяет современные технологии, укрепляет свою армию, что видно на примере войны с Украиной.

"Не воспринимать угрозы со стороны России всерьез, высмеивать их - не очень разумная стратегия. Похоже, Кремль решил логистические проблемы, набрался опыта и пытается привлечь в свою армию больше людей. Все это показывает, что Россия готовится к долгосрочному конфликту", - отметил политолог.