Президент Туркменистана ознакомился с объектами инженерно-технической инфраструктуры в Ахалском велаяте

Президент Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Ахалский велаят

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Ахалский велаят, ознакомившись с производственной деятельностью акционерного общества открытого типа "Miwe" и объектами его инженерно-технической инфраструктуры. Как сообщает Report, предметом особого внимания главы государства стали вопросы, касающиеся рационального водопользования в агропромышленном комплексе, и в целом водохозяйственной сферы.

Масштабные преобразования, развёрнутые в агропромышленном секторе Туркменистана, направлены на его диверсификацию, широкое внедрение цифровых технологий, увеличение объёмов производства разнообразной высококачественной сельхозпродукции.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов уделяет неослабное внимание рациональному использованию водных ресурсов, научно обоснованному подходу к вопросам орошения земледельческих угодий. В данном контексте большое значение придаётся практическому внедрению в отрасли водного хозяйства передовых методов и технологий, отвечающих как принципам бережного отношения к живительной влаге, так и экологическим критериям.

Вертолёт главы государства приземлился на специальной площадке у насосной станции, обеспечивающей поливной водой земельные участки АООТ "Miwe", расположенные в Каахкинском этрапе.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Э.Оразгелдиев ознакомил Президента с характерными особенностями водоподъёмных станций АООТ "Miwe", построенных с применением мирового опыта. Вода, необходимая для орошения сельхозугодий, перекачивается на 1-ю станцию при помощи 6 водяных насосов мощностью 400 киловатт, установленных на 630-м километре Каракум-реки.

По водопроводной системе вода поступает на 2-ю водоподъёмную станцию, расположенную на расстоянии около 12 километров и на высоте 61 метр, а оттуда – на 3-ю станцию, которая размещена на расстоянии около 10 километров и на высоте 62 метра. От третьей станции вода транспортируется в расположенное на высоте 60 метров центральное водохранилище объёмом 70 тысяч кубометров, расстояние до которого составляет более 5,5 километра.

Вода на станцию, где действуют мощные водоподъёмные установки, поступает самотёком из Каракум-реки. Общая протяжённость системы водопровода составляет около 27,5 километра.

Вниманию Президента Туркменистана также был представлен видеоролик, позволяющий получить наглядное представление о деятельности акционерного общества открытого типа "Miwe", специализация которого – производство фруктовой и другой плодовой продукции. Его акционерами являются ХО "Gök bulut", "Hemsaýa", "Miweli atyz", "Datly miwe". В целом, в АООТ "Miwe" создано 345 рабочих мест.

Согласно соответствующему Распоряжению главы государства, каждому из хозяйственных обществ-акционеров предоставлен в долгосрочное пользование земельный участок в 300 гектаров на территории дайханского объединения "Watan" Каахкинского этрапа. Общая земельная площадь, выделенная для производства овощной, плодовой продукции и винограда, составляет 1 200 гектаров.

Так, годовая производственная мощность ХО "Gök bulut" – 370 тонн орехов, 520 тонн яблок, 120 тонн сливы, 140 тонн персиков, 1 тысяча 500 тонн груш. В ХО "Hemsaýa" планируется получать 180 тонн миндаля и 2 тысячи 100 тонн хурмы в год.

Хозяйственные общества "Miweli atyz" и "Datly miwe" также специализируются на производстве миндаля. В год здесь намечено получать урожай, соответственно, в 340 и 320 тонн этой ценной продукции.

Кроме того, в целом в хозяйственных обществах выделено 80 гектаров под современные, оснащённые специализированным технологическим оборудованием теплицы для выращивания овощей и другой продукции, в том числе бананов и цитрусовых. Её производственная мощность составит 8 тысяч тонн в год.

В каждом ХО также создана соответствующая инженерно-техническая инфраструктура, проложены дороги. Предусматривается строительство холодильного склада, производственного цеха по переработке сельхозпродукции.

В видеоролике была представлена развёрнутая информация о водохозяйственных объектах и оросительной системе АООТ "Miwe". Посредством сетей капельного орошения осуществляется также подпитка плодовых деревьев минеральными удобрениями.

Затем на рассмотрение Президента были вынесены Генеральный план расположения земельных угодий АООТ "Miwe" и проекты, касающиеся водохозяйственной сферы.

Вице-премьер Э.Оразгелдиев представил общие сведения по водозаборной системе, её 1-м, 2-м и 3-м объектах. Вода отсюда поступает в водохранилище и далее – по сети капельного орошения непосредственно на земельные площади. Это способствует экономному расходованию живительной влаги, позволяет сохранять чистоту русел. Процесс орошения сельхозугодий автоматизирован и контролируется по цифровой системе.

Председатель Государственного комитета водного хозяйства Г.Байджанов отчитался о выполняемых в стране работах по расширению объёмов водохранилищ, обеспечению эффективного водопользования на основе внедрения передовых ресурсосберегающих технологий.

Министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды А.Алтыев доложил о проводимых сезонных полевых работах, в том числе по уходу за посевами хлопчатника и пшеничными полями согласно агротехническим нормам, о предпринимаемых мерах по организованной подготовке к жатве хлебов, а также об орошении посевов с использованием современных технологий.

Председатель Союза промышленников и предпринимателей Д.Худайбердиев отчитался о деятельности СППТ по строительству водохозяйственных объектов, и, в частности, насосных станций, функционирующих на основе технологий, позволяющих обеспечивать 35-50-процентную экономию воды, которая поднимается насосами на 180 метров выше уровня Каракум-реки.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Ч.Гылыджов доложил о состоянии дел в курируемом регионе, а также о проводимой работе в подведомственных отраслях. В данной связи сообщалось о реализуемых мерах по решению водохозяйственных вопросов.

Хяким Ахалского велаята Я.Гурбанов отчитался о ходе осуществляемых в регионе работ, в том числе в агропромышленном секторе, и в этом контексте – о предпринимаемых шагах по внедрению методов рационального водопользования.

Ознакомившись с проектами, Президент Гурбангулы Бердымухамедов заострил внимание соответствующих руководителей на водохозяйственных вопросах.

Глава государства подчеркнул, что в целях экономного использования водных ресурсов в АПК следует контролировать весь процесс – от начала забора воды и до её поступления на поля. В этих целях следует продолжить работу по строительству инфраструктурных объектов на основе прогрессивных методик, научных достижений и лучшего мирового опыта в данной сфере.

Глава государства также сделал акцент на активном участии туркменских предпринимателей в реализации крупных проектов и преобразовательных программ. В данном контексте Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в своей деятельности они должны ориентироваться на инновации.

Наша страна, продолжил глава государства, располагает существенным опытом в деле рачительного и эффективного использования воды, бережное отношение к которой испокон веков присуще туркменскому народу. В современную эпоху эти мудрые традиции нашли воплощение в реализуемых в стране программных мерах по охране природных, и, в частности, водных ресурсов, претворении в жизнь профильных проектов.

В их числе – строительство Туркменского озера "Алтын асыр" – уникального гидротехнического сооружения в центре Каракумов, которое, помимо своей народнохозяйственной миссии, имеет огромное экологическое и социальное значение. Этот грандиозный проект, нацеленный на решение проблемы утилизации и повторное использование коллекторно-дренажных вод, являющихся неизбежным следствием орошаемого земледелия, – наглядный пример бережного отношения в Туркменистане к окружающей среде.

В результате его реализации, помимо улучшения мелиоративного состояния сельхозугодий, в стране создаётся страховой запас воды, которую, благодаря естественной природной фильтрации и применению современных технологий, можно будет использовать для потребностей АПК, в том числе для освоения новых земель, расширения пастбищ, а также для полива зелёных насаждений, технических нужд. Учёными проводятся соответствующие исследования в этой области. Вместе с тем, претворение в жизнь данного проекта оказывает благотворное воздействие на экологию региона Центральной Азии.

Как подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов, в целях устойчивого развития сельского хозяйства и укрепления продовольственной безопасности нужно повышать эффективность водопользования посредством внедрения сберегающих технологий, передового опыта и последних научных достижений в этой сфере.

Необходим комплексный, тщательно продуманный подход к управлению водными ресурсами, модернизации профильной инфраструктуры, строительству новых отраслевых объектов, ирригационных систем. При орошении сельскохозяйственных площадей следует учитывать потребности в воде для различных видов культур в зависимости от стадии роста и местных почвенно-климатических условий.

В продолжение темы глава государства отметил, что в силу своей особой актуальности сегодня водная проблематика не может рассматриваться в отрыве от общемировых планов развития на долгосрочную перспективу. Поэтому Туркменистан последовательно выступает за продвижение «водной дипломатии» на региональном и глобальном уровне, за рассмотрение и решение водных вопросов на основе общепризнанных норм международного права, взаимного уважения и учёта интересов и при участии авторитетных международных организаций.

Обобщая сказанное, Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал соответствующим руководителям конкретные поручения, касающиеся дальнейшего совершенствования проводимой работы по решению водохозяйственных вопросов и развития данной отрасли, опираясь на современную науку.

Глава государства также ещё раз отметил необходимость научного подхода к выращиванию различных сельхозкультур, в том числе овощей и фруктов, дав соответствующие указания по модернизации и увеличению производственных мощностей сектора переработки плодовой продукции.

Подчеркнув, что совместно со специалистами и учёными в области сельского хозяйства следует уделить особое внимание эффективному и рачительному использованию воды Каракум-реки, имеющей большое значение для развития земледелия, садоводства, животноводства, а также рыбоводства, глава государства озвучил в этой связи ряд наставлений.

Вновь отметив важность рационального водопользования для успешного развития агропромышленного комплекса, реализации его огромного потенциала, обеспечения экологического благополучия, Президент Туркменистана пожелал всем успехов в решении поставленных задач и проследовал к ожидающему его вертолёту, на котором отбыл с места событий.