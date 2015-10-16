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    ​Следующее заседание СМИД СНГ состоится в Москве в апреле

    В узком кругу главы делегаций обсудили широкий круг вопросом взаимодействия стран СНГ в международной сфере

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Астане состоялось очередное заседание совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, в ходе которого было принято решение о проведении следующего заседания 8 апреля 2016 года в Москве.

    Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана, об этом заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

    "Было принято решение о том, что очередное заседание совета министров иностранных дел СНГ, согласно общей договоренности, состоится 8 апреля 2016 года в Москве", - сказал Лебедев в ходе заседания глав МИД СНГ в Астане.

    Он также отметил, что в узком кругу главы делегаций обсудили широкий круг вопросов взаимодействия стран СНГ в международной сфере.

    "В ходе заседания в узком составе рассмотрены проектные заявления глав государств СНГ по случаю 70-летия создания ООН, заявления глав государств СНГ в борьбе с международным терроризмом, а также обращения глав содружества в связи с 30-Й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС", - добавил он.

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