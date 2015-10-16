​Следующее заседание СМИД СНГ состоится в Москве в апреле

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Астане состоялось очередное заседание совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, в ходе которого было принято решение о проведении следующего заседания 8 апреля 2016 года в Москве.

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана, об этом заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Было принято решение о том, что очередное заседание совета министров иностранных дел СНГ, согласно общей договоренности, состоится 8 апреля 2016 года в Москве", - сказал Лебедев в ходе заседания глав МИД СНГ в Астане.

Он также отметил, что в узком кругу главы делегаций обсудили широкий круг вопросов взаимодействия стран СНГ в международной сфере.

"В ходе заседания в узком составе рассмотрены проектные заявления глав государств СНГ по случаю 70-летия создания ООН, заявления глав государств СНГ в борьбе с международным терроризмом, а также обращения глав содружества в связи с 30-Й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС", - добавил он.