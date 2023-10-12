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Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в Минске в 2024 году

Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в Минске в 2024 году Очередное заседание Совет министров иностранных дел (СМИД) СНГ пройдет в Минске в апреле 2024 года.
В регионе
12 октября 2023 г. 11:00
Следующее заседание СМИД СНГ пройдет в Минске в 2024 году

Очередное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ пройдет в Минске в апреле 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщил генсек исполкома СНГ Сергей Лебедев в ходе расширенного заседания СМИД СНГ в Бишкеке.

"В узком формате было принято решение <…> о проведении очередного заседания Совета министров иностранных дел 12 апреля 2024 года в городе Минск, Республика Беларусь", - сказал он.

Заседание Совета министров иностранных дел проходит в четверг, 12 октября, в столице Кыргызстана.

Министры обсудили ряд вопросов, в том числе пути дальнейшего наращивания торгово-экономического сотрудничества. Отдельно затронули тему взаимодействия в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и ООН.

Во время расширенного заседания в четверг главы МИД СНГ утвердили план межведомственных консультаций на 2024 год.

Совет министров иностранных дел проводится в период между заседаниями Совета глав государств и Совета глав правительств, и по их поручению принимает определенные решения. Заседание Совета глав стран Содружества состоится в пятницу 13 октября в Бишкеке.

Напомним, что в этом году в СНГ председательствует Кыргызстан, в 2024 году - Россия.

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Версия на английском языке Next meeting of CIS FMs to be held in Minsk
Версия на азербайджанском языке MDB XİN başçılarının növbəti iclası Minskdə keçiriləcək

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