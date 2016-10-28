Следующее заседание глав правительств стран СНГ пройдет в мае в России

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Следующее заседание глав правительств стран Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет 26 мая 2017 года в России.

Как сообщает Report со ссылкой на БелТА, об этом заявил председатель Исполкома, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев на расширенном заседании Совета глав правительств СНГ в расширенном составе в Минске.

С 1 января председательство в СНГ принимает Россия.

Наряду с этим, по итогам заседания в Минске был подписан пакет документов в сфере экономики, энергетики, гуманитарного сотрудничества.

В частности, утверждена концепция формирования и развития рынка интеллектуальной собственности государств - участников СНГ и план мероприятий по ее реализации, утвержден план мероприятий по реализации стратегии развития гидрометеорологической деятельности стран СНГ на 2016-2020 годы.

Кроме того, подписаны прогноз производства и потребления энергоресурсов государств СНГ на период до 2030 года, соглашение о сотрудничестве в автомобилестроении, соглашение о партнерстве в области правового просвещения потребителей.