Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в декабре в Москве

Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в декабре 2024 года в Москве.

Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в декабре 2024 года в Москве.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам глава коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев по итогам сегодняшнего заседания в Ереване.

Главы правительств Армении, России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также премьер Узбекистана и вице-президент Ирана обсудили ключевые вопросы дальнейшего сотрудничества.

Были подписаны такие документы, как концепция формирования общего биржевого рынка товаров, план совместных мероприятий Евразийской экономической комиссии и правительства Узбекистана на 2024-2026 годы. Утверждены также правила информационного обмена на общем электроэнергетическом рынке, определены основные направления промышленного сотрудничества до 2030 года.