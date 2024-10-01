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Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в декабре в Москве

Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в декабре в Москве Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в декабре 2024 года в Москве.
В регионе
1 октября 2024 г. 16:35
Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в декабре в Москве

Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в декабре 2024 года в Москве.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам глава коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев по итогам сегодняшнего заседания в Ереване.

Главы правительств Армении, России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также премьер Узбекистана и вице-президент Ирана обсудили ключевые вопросы дальнейшего сотрудничества.

Были подписаны такие документы, как концепция формирования общего биржевого рынка товаров, план совместных мероприятий Евразийской экономической комиссии и правительства Узбекистана на 2024-2026 годы. Утверждены также правила информационного обмена на общем электроэнергетическом рынке, определены основные направления промышленного сотрудничества до 2030 года.

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