Следующее судебное заседание по делу Саакашвили пройдет в конце ноября

Очередное судебное слушание по делу о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, по которому в качестве обвиняемого проходит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, состоится 29 ноября.

Очередное судебное слушание по делу о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, по которому в качестве обвиняемого проходит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, состоится 29 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил журналистам адвокат бывшего грузинского лидера Бека Басилая.

"Следующий процесс над Михаилом Саакашвили состоится 29 ноября в 11:00", - сказал Басилая.

В Тбилисском городском суде в среду состоялось судебное заседание по этому же делу. Экс-президента в зале суда не было, так как Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии отказалась от его этапирования в целях безопасности и опасаясь ухудшения состояния здоровья голодающего экс-президента. Позже на заседании адвокаты Саакашвили потребовали, чтобы их подзащитного доставили в зал суда, однако коллегия судей отклонила их ходатайство. Судьи отклонили и предложение прокуратуры подключить Саакашвили к процессу дистанционно или провести заседание в тюремной больнице, в которой находится бывший грузинский лидер.