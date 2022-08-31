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СМИ: Следующая встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении состоится в Брюсселе

СМИ: Следующая встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении состоится в Брюсселе Третья встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна состоится в столице Бельгии Брюсселе.
В регионе
31 августа 2022 г. 13:11
СМИ: Следующая встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении состоится в Брюсселе

Третья встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна состоится в столице Бельгии Брюсселе.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что следующая встреча состоится после встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна - в течение месяца.

Напомним, 30 августа в Москве под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьера Армении Мгера Григоряна состоялось второе заседание Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и вопросам безопасности границы.

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Версия на английском языке Next meeting of Azerbaijani, Armenian deputy PMs to be held in Brussels
Версия на азербайджанском языке KİV: “Azərbaycan və Ermənistan Baş nazir müavinlərinin növbəti görüşü Brüsseldə keçiriləcək”

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