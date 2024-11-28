Следующая сессия ОДКБ пройдет в Кыргызстане в 2025 году

Следующая сессия ОДКБ пройдет в четвертом квартале 2025 года в Кыргызстане, точная дата будет названа позже.

Следующая сессия ОДКБ пройдет в четвертом квартале 2025 года в Кыргызстане, точная дата будет названа позже.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в Астане по итогам сессии Организации.

В своем выступлении президент Кыргызстана обозначил основные направления своей работы в период председательства страны в ОДКБ.

"В 2025 году мы намерены акцентировать внимание на укрепление внешнеполитического взаимодействия для формирования общих взглядов на региональную международную ситуацию", - сказал Жапаров.

Кыргызский лидер также сообщил, что внимание на период председательства в Организации будет направлено на обеспечение биологической безопасности, борьбу с деструктивной теологией, которая путем манипуляции склоняет молодежь к радикализации.

Он также предложил ежегодно проводить международную конференцию по кибербезопасности.