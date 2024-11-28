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Следующая сессия ОДКБ пройдет в Кыргызстане в 2025 году

Следующая сессия ОДКБ пройдет в Кыргызстане в 2025 году Следующая сессия ОДКБ пройдет в четвертом квартале 2025 года в Кыргызстане, точная дата будет названа позже.
В регионе
28 ноября 2024 г. 15:04
Следующая сессия ОДКБ пройдет в Кыргызстане в 2025 году

Следующая сессия ОДКБ пройдет в четвертом квартале 2025 года в Кыргызстане, точная дата будет названа позже.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в Астане по итогам сессии Организации.

В своем выступлении президент Кыргызстана обозначил основные направления своей работы в период председательства страны в ОДКБ.

"В 2025 году мы намерены акцентировать внимание на укрепление внешнеполитического взаимодействия для формирования общих взглядов на региональную международную ситуацию", - сказал Жапаров.

Кыргызский лидер также сообщил, что внимание на период председательства в Организации будет направлено на обеспечение биологической безопасности, борьбу с деструктивной теологией, которая путем манипуляции склоняет молодежь к радикализации.

Он также предложил ежегодно проводить международную конференцию по кибербезопасности.

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Версия на английском языке Kyrgyzstan to host next session of CSTO in 2025
Версия на азербайджанском языке KTMT-nin növbəti sessiyası gələn il Qırğızıstanda keçiriləcək

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