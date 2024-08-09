Следующая Консультативная встреча глав государств ЦА состоится в Узбекистане

Председательство в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии перешло от Казахстана к Узбекистану.

Председательство в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии перешло от Казахстана к Узбекистану.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию Акорды.

В ходе VI Консультативной встречи в Астане выступили президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

К,Токаев, завершая свое выступление, пожелал Ш.Мирзиёеву больших успехов на посту следующего председателя Консультативной встречи.

Президенты также подписали три документа, включая совместное заявление по итогам VI Консультативной встречи, Концепцию развития региональной кооперации "Центральная Азия – 2040" и решение VI Консультативной встречи "О награждении Президента Республики Узбекистан Мирзиёева Шавката Миромоновича почетным знаком глав государств Центральной Азии".

Лидеры пяти центральноазиатских республик в ходе встречи также одобрили "Дорожную карту по развитию регионального сотрудничества на 2025-2027 годы" и "План действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии на 2025-2027 годы".