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Следствие взяло с лидера оппозиции Армении подписку о невыезде

Следствие взяло с лидера оппозиции Армении подписку о невыезде  Следственный комитет (СК) Армении избрал в качестве меры пресечения подписку о невыезде в отношении лидера оппозиционного объединения "Движение за спасение родины" Вазгена Манукяна
В регионе
4 марта 2021 г. 13:12
Следствие взяло с лидера оппозиции Армении подписку о невыезде
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Следственный комитет (СК) Армении избрал в качестве меры пресечения подписку о невыезде в отношении лидера оппозиционного объединения "Движение за спасение родины" Вазгена Манукяна, которому инкриминируют публичные призывы к свержению конституционного строя. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства.

"Вазгену Манукяну предъявлено обвинение по статье 301 УК Армении (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя). Он дал подписку о невыезде", - отмечается в заявлении СК.

В среду СК Армении возбудил уголовное дело в отношении Манукяна. В ведомстве пояснили, что поводом стали его заявления на митингах на площади Свободы 12 и 20 февраля. Ему может грозить до трех лет тюрьмы. Сам политик назвал обвинения ерундой и отметил, что считает возбуждение дела политически мотивированным. Сегодня он приехал в Следственный комитет, куда был приглашен для предъявления обвинения.

Манукян в разные годы был главой кабмина и министром обороны Армении. На фоне политического кризиса в республике, который развивается с ноября прошлого года, оппозиционное "Движение за спасение родины", объединившее более десятка партий, провозгласило Манукяна своим кандидатом в премьеры для формирования временного правительства, на случай если действующий глава кабмина Никол Пашинян уйдет в отставку.

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