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    На месте крушения самолета в Ростове-на-Дону найден "черный ящик" - ОБНОВЛЕНО

    Следствие рассматривает три основные версии авиакатастрофы

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Следствие рассматривает две основные версии авиакатастрофы Boeing в Ростове: ошибка пилотирования из-за метеоусловий или техническая неисправность, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Пассажирский лайнер Boeing 737-800, который летел из Дубая, потерпел крушение в аэропорту Ростова-на-Дону 19 марта примерно в 3.40 по московскому времени. По данным МЧС, при крушении погибли все 55 пассажиров и семь членов экипажа, всего 62 человека. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

    К расследованию авиакатастрофы Boeing присоединятся эксперты из ОАЭ, США и Франции.

    Тем временем, спасатели обнаружили на месте крушения дубайского самолета под Ростовом-на-Дону первый "черный ящик". Поиски второго бортового самописца продолжаются.

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