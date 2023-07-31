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Следствие отвергло версию о диверсии по делу погибшего в авиакатастрофе главы МИД Украины

Следствие отвергло версию о диверсии по делу погибшего в авиакатастрофе главы МИД Украины Следствие по авиакатастрофе в Броварах, в результате которой погибли глава МВД Украины Денис Монастырски, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, отвергло версии о посягательстве на жизнь государственных деятелей и диве
В регионе
31 июля 2023 г. 11:28
Следствие отвергло версию о диверсии по делу погибшего в авиакатастрофе главы МИД Украины

Следствие по авиакатастрофе в Броварах, в результате которой погибли глава МВД Украины Денис Монастырски, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, отвергло версии о посягательстве на жизнь государственных деятелей и диверсии.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью "Укринформ" генпрокурор Андрей Костин.

"Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения", - сказал он.

В ближайшее время, по словам Костина, правоохранители обнародуют результаты досудебного расследования по этому делу.

По его словам, расследование проводят специалисты из межведомственной следственной группы - ГБР и СБУ. К работе привлекли также специалистов компании Airbus Helicopters, представителей Министерства обороны, Нацполиции и Нацгвардии.

На основе собранных данных осуществлено 3D-моделирование полета, отметил генпрокурор.

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