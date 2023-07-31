Следствие отвергло версию о диверсии по делу погибшего в авиакатастрофе главы МИД Украины

Следствие по авиакатастрофе в Броварах, в результате которой погибли глава МВД Украины Денис Монастырски, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, отвергло версии о посягательстве на жизнь государственных деятелей и диверсии.
Как передает Report, об этом сообщил в интервью "Укринформ" генпрокурор Андрей Костин.
"Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей, не нашли своего подтверждения", - сказал он.
В ближайшее время, по словам Костина, правоохранители обнародуют результаты досудебного расследования по этому делу.
По его словам, расследование проводят специалисты из межведомственной следственной группы - ГБР и СБУ. К работе привлекли также специалистов компании Airbus Helicopters, представителей Министерства обороны, Нацполиции и Нацгвардии.
На основе собранных данных осуществлено 3D-моделирование полета, отметил генпрокурор.