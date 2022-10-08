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Жертвами взрыва на Крымском мосту стали три человека

Жертвами взрыва на Крымском мосту стали три человека По предварительным данным, в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека.
В регионе
8 октября 2022 г. 14:59

По предварительным данным, в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Жертвами, предположительно, стали пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

"По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются", - сообщили в пресс-службе СКР.

Следователи установили данные грузового автомобиля и его собственника. Им оказался житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация.

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