Следственный комитет России установил, кто устроил взрыв в здании ФСБ - ФОТО

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Следственный комитет (СК) России квалифицировал взрыв в УФСБ по Архангельской области как террористический акт, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В сообщении СК отмечается, что в Архангельске по факту взрыва в здании регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело по статьям о террористическом акте и незаконном ношении боеприпасов.

По данным Комитета, взрывное устройство в здание пронес 17-летний юноша: "Неизвестный вошел в здание и достал из сумки предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках. Зачинщик преступления скончался на месте. Обстоятельства выясняются".

Отметим, что в результате взрыва пострадали три сотрудника ФСБ, сам подросток скончался.