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    Следственный комитет России объявил в международный розыск экс-губернатора Челябинской области

    Михаил Юревич обвиняется в получении взяток на 26 млн рублей
    © Tass.ru

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Следственный комитет России просит заочно арестовать бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток на 26 млн рублей. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил адвокат Игорь Трунов.

    "Несмотря на то, что следствие в полной мере владеет информацией о том, что Юревич находится на лечении, следователь вышел в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с объявлением его в международный розыск", - сказал адвокат, отметив, что судебное заседание по этому вопросу состоится 12 мая в Ленинском суде Екатеринбурга.

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