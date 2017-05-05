Следственный комитет России объявил в международный розыск экс-губернатора Челябинской области

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Следственный комитет России просит заочно арестовать бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток на 26 млн рублей. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил адвокат Игорь Трунов.

"Несмотря на то, что следствие в полной мере владеет информацией о том, что Юревич находится на лечении, следователь вышел в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с объявлением его в международный розыск", - сказал адвокат, отметив, что судебное заседание по этому вопросу состоится 12 мая в Ленинском суде Екатеринбурга.