Следственный комитет РФ назначил комплексную судебную экспертизу по делу о крушении самолета AZAL

Следственный комитет РФ назначил комплексную комиссионную судебную экспертизу по делу о крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи Актау.

Следственный комитет РФ назначил комплексную комиссионную судебную экспертизу по делу о крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского Актау.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Для оценки действий должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО назначена комплексная комиссионная организационно-техническая судебная экспертиза", - сказала она.

Она отметила, что следствием прорабатываются все возможные версии причин трагедии.

"Анализируются переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром воздушного судна. Назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза",- отметила Петренко.

По ее словам, изучается состояние всех систем воздушного судна, а также вещественные доказательства.

"Следствием налажено взаимодействие с компетентными органами Азербайджанской Республики и Республики Казахстан. Во взаимодействии со специалистами Межгосударственного авиационного комитета изучаются полученные в Бразильском центре расследования и предотвращения авиационных происшествий (SENIPA) данные с самописцев воздушного судна", - сказала представитель СК РФ.