О нас

Следственный комитет РФ назначил комплексную судебную экспертизу по делу о крушении самолета AZAL

Следственный комитет РФ назначил комплексную судебную экспертизу по делу о крушении самолета AZAL Следственный комитет РФ назначил комплексную комиссионную судебную экспертизу по делу о крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи Актау.
В регионе
15 января 2025 г. 21:29
Следственный комитет РФ назначил комплексную судебную экспертизу по делу о крушении самолета AZAL

Следственный комитет РФ назначил комплексную комиссионную судебную экспертизу по делу о крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского Актау.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Для оценки действий должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО назначена комплексная комиссионная организационно-техническая судебная экспертиза", - сказала она.

Она отметила, что следствием прорабатываются все возможные версии причин трагедии.

"Анализируются переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром воздушного судна. Назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза",- отметила Петренко.

По ее словам, изучается состояние всех систем воздушного судна, а также вещественные доказательства.

"Следствием налажено взаимодействие с компетентными органами Азербайджанской Республики и Республики Казахстан. Во взаимодействии со специалистами Межгосударственного авиационного комитета изучаются полученные в Бразильском центре расследования и предотвращения авиационных происшествий (SENIPA) данные с самописцев воздушного судна", - сказала представитель СК РФ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiya İstintaq Komitəsi AZAL-ın təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı məhkəmə-tibbi ekspertiza təyin edib

Экслюзивные новости

Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
9 января 2025 г. 13:40
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi