О нас

Следственная служба: Полицейский убил двух женщин в центре Тбилиси

Следственная служба: Полицейский убил двух женщин в центре Тбилиси Сотрудник МВД Грузии выстрелил в свою бывшую жену и тещу из пистолета, после чего получил ранение в голову.
В регионе
19 сентября 2023 г. 09:43
Следственная служба: Полицейский убил двух женщин в центре Тбилиси

Сотрудник МВД Грузии выстрелил в свою бывшую жену и тещу из пистолета, после чего получил ранение в голову.

Как передает Report, заявил начальник управления Специальной следственной службы Бачана Кварацхелия.

Согласно сообщениям СМИ, убийство произошло ночью на улице Долидзе в Тбилиси. По словам местных жителей, обвиняемый выстрелом из пистолета убил свою бывшую жену и тещу, а затем пытался покончить жизнь самоубийством.

"Специальная следственная служба начала расследование по статье 109 УК РФ, в которой говорится об умышленном убийстве двух и более лиц. На данном этапе на месте происшествия проводятся следственные и процессуальные действия. Что касается дополнительных подробностей, то мы сообщим общественности об этом позже", - заявил Кварацхелия в эфире Первого канала.

По его словам, свидетелями происшествия стали двое несовершеннолетних детей погибшего и еще один человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
12 сентября 2023 г. 13:23
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
13 сентября 2023 г. 09:03
В Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
13 сентября 2023 г. 12:00
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана
13 сентября 2023 г. 18:06
В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
ВидеоВ Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
14 сентября 2023 г. 05:11
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
14 сентября 2023 г. 16:37
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
14 сентября 2023 г. 20:43
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
15 сентября 2023 г. 18:11
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
16 сентября 2023 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi