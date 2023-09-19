Следственная служба: Полицейский убил двух женщин в центре Тбилиси

Сотрудник МВД Грузии выстрелил в свою бывшую жену и тещу из пистолета, после чего получил ранение в голову.

Сотрудник МВД Грузии выстрелил в свою бывшую жену и тещу из пистолета, после чего получил ранение в голову.

Как передает Report, заявил начальник управления Специальной следственной службы Бачана Кварацхелия.

Согласно сообщениям СМИ, убийство произошло ночью на улице Долидзе в Тбилиси. По словам местных жителей, обвиняемый выстрелом из пистолета убил свою бывшую жену и тещу, а затем пытался покончить жизнь самоубийством.

"Специальная следственная служба начала расследование по статье 109 УК РФ, в которой говорится об умышленном убийстве двух и более лиц. На данном этапе на месте происшествия проводятся следственные и процессуальные действия. Что касается дополнительных подробностей, то мы сообщим общественности об этом позже", - заявил Кварацхелия в эфире Первого канала.

По его словам, свидетелями происшествия стали двое несовершеннолетних детей погибшего и еще один человек.