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Следственная служба Армении расследует вопрос о двойном гражданстве президента

Следственная служба Армении расследует вопрос о двойном гражданстве президента Следственная служба Армении
В регионе
1 апреля 2021 г. 18:29
Следственная служба Армении расследует вопрос о двойном гражданстве президента

Прокуратура Армении направила в Специальную следственную службу сообщение о сокрытии президентом страны Арменом Саркисяном факта двойного гражданства.

Как передает Report, об этом сообщил корреспонденту Sputnik Армения советник генпрокурора Гор Абрамян.

"Генеральная прокуратура получила сообщение. После предварительного изучения оно отправлено в ССС с поручением о подготовке материалов и решения продолжать его или нет", - сказал он.

Отметим, что в сообщении 53 адвокатов отмечается, что в 2003-2012 гг. у Армена Саркисяна по меньшей мере 10 лет было гражданство Великобритании, и президентом он был избран в 2018 году в обход армянского законодательства. Согласно Конституции, президентом может быть избрано лицо, которое до этого шесть лет являлось гражданином Армении.

Саркисян был избран 2 марта 2018 года, и по Конституции британский паспорт должен был быть аннулирован не позднее 1 марта 2012 года.

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