Следователи не обнаружили следов взрывчатки при осмотре завалов в Магнитогорске

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Следователи завершили осмотр частей завала на месте обрушения подъезда дома в Магнитогорске и не обнаружили следов взрывчатки.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного Комитета России Светлана Петренко.

"Следователи-криминалисты и эксперты СК завершили осмотр частей завала, изъятых с места обрушения подъезда жилого дома в городе Магнитогорске. Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено", - сказала она.

Взрыв газа в подъезде многоэтажного дома в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В зоне обрушения проживали 120 человек, из-под завалов были извлечены тела 39 погибших.

Накануне спасатели МЧС России завершили работы на месте происшествия.