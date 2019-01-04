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    Следователи не обнаружили следов взрывчатки при осмотре завалов в Магнитогорске

    При этом в СК подчеркнули, что отрабатываются все версии произошедшего

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Следователи завершили осмотр частей завала на месте обрушения подъезда дома в Магнитогорске и не обнаружили следов взрывчатки.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного Комитета России Светлана Петренко.

    "Следователи-криминалисты и эксперты СК завершили осмотр частей завала, изъятых с места обрушения подъезда жилого дома в городе Магнитогорске. Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено", - сказала она. 

    Взрыв газа в подъезде многоэтажного дома в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В зоне обрушения проживали 120 человек, из-под завалов были извлечены тела 39 погибших. 

    Накануне спасатели МЧС России завершили работы на месте происшествия. 

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