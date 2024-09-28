Следователи не обнаружили следов взрывчатки на месте взрыва на АЗС в Дагестане

Российские следователи не нашли следов взрывчатки на месте взрыва на АЗС в Дагестане.

Российские следователи не нашли следов взрывчатки на месте взрыва на АЗС в Дагестане.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"По предварительным результатам, следов взрывчатых веществ на месте происшествия не обнаружено", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 сентября на территории автозаправочной станции в поселке Новый Хушет близ города Махачкала "произошло два хлопка с последующим возгоранием".

Отметим, что по последним данным в результате взрыва на АЗС погибли 13 человек, еще 11 пострадали.