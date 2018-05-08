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    Следователи ФБР посетят Армению для изучения фактов незаконного вывоза капитала в США

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Делегация следователей ФБР США в ближайшие дни посетит Армению, сообщает Report со ссылкой на армянскую газету "Жаманак".

    Согласно данным издания, данная группа займется изучением фактов незаконного вывоза капитала из Армении в США.

    "В центре внимания следователей окажутся те олигархи и чиновники Армении, которые вывезли незаконно заработанные средства в США и пытались их там узаконить приобретением недвижимости или бизнеса", - отмечает газета.

    Официального подтверждения этой информации нет.

    Отметим, что сегодня в Армении проходят выборы нового премьера. На эту должность выдвинута только кандидатура лидера протестного движения, главы оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никола Пашиняна.

    Ранее Н.Пашинян заявлял, что в составе нового правительства Армении не будет олигархов.

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