Следователи ФБР посетят Армению для изучения фактов незаконного вывоза капитала в США

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Делегация следователей ФБР США в ближайшие дни посетит Армению, сообщает Report со ссылкой на армянскую газету "Жаманак".

Согласно данным издания, данная группа займется изучением фактов незаконного вывоза капитала из Армении в США.

"В центре внимания следователей окажутся те олигархи и чиновники Армении, которые вывезли незаконно заработанные средства в США и пытались их там узаконить приобретением недвижимости или бизнеса", - отмечает газета.

Официального подтверждения этой информации нет.

Отметим, что сегодня в Армении проходят выборы нового премьера. На эту должность выдвинута только кандидатура лидера протестного движения, главы оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никола Пашиняна.

Ранее Н.Пашинян заявлял, что в составе нового правительства Армении не будет олигархов.