Скрипалю стало лучше

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Состояние отравленного в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля улучшается, cообщает Report со ссылкой на "Би-би-си".

Врачи сообщили, что Скрипаль хорошо реагирует на лечение и его состояние "быстро улучшается", он больше не находится в "критическом состоянии".

Ранее дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которая была отравлена вместе с отцом в британском Солсбери, не приняла предложение о помощи со стороны российского посольства.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль, российский военный разведчик, до 1999 года сотрудник ГРУ, и его 33-летняя дочь Юлия, приехавшая из Москвы навестить отца, были найдены без сознания на скамейке близ торгового центра в Солсбери. Их экстренно госпитализировали в больницу в состоянии тяжёлого отравления редким нервно-паралитическим веществом. Оба оказались в реанимации в состоянии комы. Всего в результате инцидента пострадал 21 человек, в том числе госпитализирован первым прибывший на место события полицейский Ник Бейли.

Глава контртеррористического отдела Скотланд-Ярда заявил, что отравление было совершено при помощи нервно-паралитического отравляющего вещества, которое впоследствии было идентифицировано как боевое отравляющее вещество класса "Новичок". Власти Британии квалифицировали отравление Скрипаля как покушение на убийство.

Российская сторона сообщила, что не располагает никакой дополнительной информацией о происшествии, и выразила согласие сотрудничать со следствием.