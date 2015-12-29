​СК России предъявит официальные обвинения фигурантам по делу об убийстве Немцова

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Следственный комитет России намерен предъявить обвинение в окончательной редакции пятерым фигурантам дела об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Как заявил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, расследование "основного дела" по убийству политика будет завершено в январе.

"Сегодня в рамках расследования следователи намерены предъявить обвинение в окончательной редакции Зауру Дадаеву, Анзору и Шадиду Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия", - заявил В.Маркин.

По его словам, причастность всех обвиняемых подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, в том числе заключениями более 70 сложных судебных экспертиз, допросами свидетелей, очными ставками, протоколами осмотров записей с камер видеонаблюдения, в том числе установленных на местах убийства, а также подхода и отхода соучастников.

Дело в отношении находящегося в международном розыске Руслана Мухудинова, которого Следственный комитет считает организатором и заказчиком убийства, "а также иных неустановленных лиц", решено выделить в отдельное производство.