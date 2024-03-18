Скоростной шаттл до нового курорта на Каспии запустят из аэропорта Махачкалы

Скоростной шаттл до нового курорта на побережье Каспийского моря будет запущен из аэропорта Махачкалы.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России по итогам совещания по вопросам развития каспийского побережья Дагестана с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
"Среди тем встречи - создание современной транспортной инфраструктуры, которая позволит комфортно добираться до курорта. В частности, речь шла о реконструкции ближайшей железнодорожной станции и запуске скоростного шаттла из аэропорта. Для увеличения пропускной способности аэропорта "Махачкала" начался второй этап реконструкции", - говорится в сообщении.
Министр в ходе совещания напомнил, что Дагестан является одним из опорных регионов для реализации федерального проекта "Пять морей". Всесезонный курорт "Каспийский прибрежный кластер" создается в Дербентском районе, его реализация пройдет в несколько этапов. В настоящее время ведется проектирование инженерии нового кластера, в скором времени начнется проектирование отелей, ресторанов и парков развлечений.
Как отметили в МЭР, строительство инженерных сетей и первых объектов нового курорта планируется начать в 2025 году. Как ожидается, кластер будет запущен в 2027 году. Согласно концепции, на курорте будет создано 28 гостиниц на 7,2 тыс. номеров, а также торговые центры, рестораны, спортивные и развлекательные объекты, парки.