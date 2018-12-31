Скончался замминистра транспорта России

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ На 64-м году жизни после тяжёлой болезни умер заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте ведомства.

"Коллегия Министерства транспорта Российской Федерации с глубоким прискорбием извещает, что 30 декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Алексеевич Аристов - статс-секретарь - заместитель министра транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сергей Аристов занимал должность статс-секретаря — заместителя главы Минтранса — с 1 декабря 2005 года.