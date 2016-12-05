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    Гейдар Джемаль скончался после долгой и продолжительной болезни - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

    Председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль скончался на 69-м году жизни

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Исламского комитета России, исламский философ и теолог Гейдар Джемаль умер после долгой и продолжительной болезни.

    Как передает Report,об этом на своей странице в Facebook написал журналист Максим Шевченко.

    "Болел тяжело и долго", - ответил М.Шевченко на вопрос о причине смерти известного исламского общественного деятеля.

    ***09:21

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль скончался на 69-м году жизни.

    Как сообщает Report, об этом говорится на официальной страничке общественного деятеля в соцсети Facebook.

    Азербайджанец по происхождению Гейдар Джемаль родился 6 ноября 1947 года в Москве. В 1965 году поступил в Институт восточных языков при МГУ, однако вскоре был исключен. В 1995 году он создал и возглавил "Межрегиональное общественное движение Исламский комитет".

    Гейдар Джемаль был одним из самых известных исламских теологов и философов в России.

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