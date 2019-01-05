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    Скончался пострадавший во время сильного ветра сотрудник мэрии Батуми

    Тбилиси. 5 января. REPORT.AZ/ Один из пострадавших во время сильного ветра в столице Аджарской Автономной Республики в Грузии скончался.

    Как сообщает грузинское бюро Report, 53-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные травмы внутренних органов в области грудной клетки.

    Покойный был главой Управления услуг Батумской мэрии, он пострадал при исполнении служебных обязанностей.

    Еще один пострадавший, 60-летний мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение Батумской городской больницы. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

    Отметим, что ураганный ветер опрокинул несколько деревьев в Батуми и создал серьезные последствия на бульваре. В прибрежной зоне завершены работы по очистке. В настоящее время наблюдается снижение скорости шквалистого ветра.

    Напомним, что прошлым вечером сильный ветер разрушил крышу одного из 9-этажных зданий на улице Чавчавадзе в Батуми. В результате два человека получили ранения и два автомобиля были повреждены.

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