Скончался посол Грузии в Австрии

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Австрии скончался посол Грузии Константин Залдастанишвили. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

Он принес соболезнование семье посла.

Константин Залдастанишвили был послом Грузии в Австрии с 18 июня 2013 года и постоянным представителем Грузии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных организациях, расположенных в Вене.