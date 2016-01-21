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    Скончался известный турецкий бизнесмен

    Мустафа Коч был госпитализирован после сердечного приступа

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Cкончался один из самых богатых людей Турции, бизнесмен Мустафа Коч, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

    Он был госпитализирован сегодня после сердечного приступа. 

    55-летний бизнесмен является председателем совета директоров холдинга “Коч” – крупнейшего в Турции. В него входят банки, заводы по производству бытовой техники, сеть АЗС и газовых станций, автозаводы.

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