Скончался известный турецкий бизнесмен

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Cкончался один из самых богатых людей Турции, бизнесмен Мустафа Коч, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Он был госпитализирован сегодня после сердечного приступа.

55-летний бизнесмен является председателем совета директоров холдинга “Коч” – крупнейшего в Турции. В него входят банки, заводы по производству бытовой техники, сеть АЗС и газовых станций, автозаводы.