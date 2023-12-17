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Скончался известный грузинский кинорежиссер

Скончался известный грузинский кинорежиссер Известный грузинский кинорежиссер Отар Иоселиани умер в возрасте 89 лет.
В регионе
17 декабря 2023 г. 16:49
Скончался известный грузинский кинорежиссер

Известный грузинский кинорежиссер Отар Иоселиани умер в возрасте 89 лет.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, информацию о смерти Иоселиани подтвердили родные и близкие кинорежиссера.

Иоселиани родился в феврале 1934 года в Тбилиси. В 1965 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК). В 1952 году окончил Тбилисскую консерваторию. С 1956 года работал в "Грузия фильме". В 1962 году снял первый короткометражный фильм "Апрель". Мировую известность ему принесла трилогия "Листопад", "Жил певчий дрозд" и "Пастораль".

В 1980 году Иоселиани эмигрировал во Францию и там продолжил заниматься кинематографией.

В 1992 году режиссер снял фильм "Охота за бабочками", который также принес ему славу и множество международных наград. В 1979 году Иоселиани стал заслуженным деятелем грузинского искусства.

В 1984 году он стал Народным артистом Грузинской ССР.

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