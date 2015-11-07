​Скончался экс-советник Владимира Путина

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Экс-глава "Газпром-Медиа" и бывший министр печати России Михаил Лесин скончался в возрасте 57 лет.

С июля 1999 г. по февраль 2004 г. Лесин занимал должность министра России по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Покинул правительство в связи с отставкой Кабинета Михаила Касьянова и расформированием министерства.

С октября 2013 по декабрь 2014 года был генеральным директором и председателем правления компании "Газпром-Медиа Холдинг". Он также занимал пост президентского советника в 2004-2009 годах.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким Михаила Лесина в связи с его кончиной.