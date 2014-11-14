Скончался экс-министр экономики Грузии

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Лондоне на 59-ом году жизни скончался бывший Госминистр Грузии и экс-министр экономики страны (в период президентства Михаила Саакашвили) Каха Бендукидзе.

Об этом сообщили в пятницу в полночь местные СМИ со ссылкой на источники в Великобритании. По предварительной версии, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Сообщается, что недавно ему провели в Швейцарии операцию по стентированию сердца, несколько дней назад он приехал в Лондон, где и скончался в одной из гостиниц 13 ноября.

Алексей Венедиктов, главный редактор "Эхо Москвы", написал в своем Twitter со ссылкой на источники, что Бендукидзе скончался во время операции на сердце.

Бендукидзе принял предложение президента Украины Петра Порошенко стать его советником в мае текущего года.

Отношение к Бендукидзе в общественно-политических кругах Грузии было неоднозначным - одни считали его "успешным реформатором", другие же полагали, что "он проводил реформы методом шоковой терапии без учета местных условий и специфики и этим нанес ущерб экономике страны".