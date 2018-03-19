Скончался экс-министр образования Турции

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Скончался бывший министр национального образования, молодежи и спорта Турции Хасан Джалал Гюзель.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, он скончался в возрасте 73 лет в больнице Гювен в Анкаре, где проходил лечение.

Отметим, что Хасан Джалал Гюзель родился в 1945 году в Газиантепе. Начальную и среднюю школы окончил в Малатье. Получил образование в отделе экономики и финансов факультета Политических наук Университета Анкары.

В 1983 году в возрасте 38 лет он работал советником правительства. На выборах 1986 года был избран депутатом от Партии Ана Ветен. В том же году был назначен госминистром и одновременно министром национального образования, молодежи и спорта Турецкой Республики.