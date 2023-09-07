Скончался экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов

На 101-м году жизни умер легендарный журналист, бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов.

На 101-м году жизни умер легендарный журналист, бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Мамедов родился 15 августа 1923 года в Баку.

Он участвовал в Великой Отечественной войне.

Мамедов работал в Народном комиссариате иностранных дел СССР, участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов. В МИД проработал на различных должностях до февраля 1950 года. До 1956 года занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета (вещание за рубеж).

В 1956-1959 годах - советник-посланник советского посольства в Вашингтоне, главный редактор журнала "СССР". В период с 1959-1960 - главный редактор, первый заместитель начальника Совинформбюро, с 1961 года занял пост первого зампреда АПН. С 1962 до 1985 года - первый зампредседателя Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию.

Награжден семью орденами и десятью медалями, владеет английским, немецким, итальянским и французским языками.